Joe Biden: 2024'te yeniden aday olmayı planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, 2024’de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten iki ay sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, aşılamada ilk 100 gündeki hedefin 200 milyon doz olduğunu söyledi.

2024'TE YENİDEN ADAY OLACAK

Biden 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimlerine de değindi.

2024'te yapılacak başkanlık yarışı için yeniden aday olacağının mesajını veren Joe Biden, planlamalara şimdiden başladığını belirtti.

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"1 MAYIS'A KADAR AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEMİZ ZOR"

Öte yandan Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin durumuna da değindi.

Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.