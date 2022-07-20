Joe Biden, ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Biden, aralık ayında gerçekleştirilecek zirveyle ilgili olarak, "Afrika kıtasından liderleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin adresi, Washington olarak belirlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, zirvenin 13-15 Aralık'ta düzenleneceğini duyurdu.

"Afrika'ya sarsılmaz desteğin göstergesi"

Biden, Afrika kıtasından liderleri ağırlayacağını ve bu zirvenin ABD'nin Afrika'ya "sarsılmaz" desteğinin göstergesi olacağını söyledi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "13-15 Aralık 2022'de Washington'daki ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde Afrika kıtasından liderleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Biden, ABD-Afrika ilişkilerinin ve ortak küresel önceliklerde artan iş birliğinin öneminin altının çizileceğini vurguladı.

Zirvenin gündemindeki konular

Biden, zirvenin odağında ekonominin iyileştirilmesi, ABD ve Afrika'nın demokrasi ve insan hakları taahhütlerinin desteklenmesi, koronavirüsün etkilerinin azaltılması, küresel ve bölgesel sağlığın iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, barış ve istikrarın sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadele ve diaspora ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların olacağı bilgisini paylaştı.

"Dört gözle bekliyorum"

AA'nın aktardığına göre, Biden, açıklamasında, "ABD-Afrika ilişkilerine ilişkin ortak vizyonumuzu güçlendirmeye devam etmek için Afrika hükümetleri, sivil toplum, ABD'deki diaspora toplulukları ve özel sektör ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.