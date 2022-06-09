ABD Başkanı Joe Biden'ın Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in eşinin elini tutup bırakmadığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla başladı.

Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.

21 liderin katıldığı zirvede Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, Fernandez'in eşinin elini bırakmadı

Öte yandan davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşmaları kamuoyunda geniş yer buldu.

Joe Biden, tokalaştığı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı. Kameralara yansıyan o anlar sıkça paylaşılırken, liderler samimi pozlar verdi.

Joe Biden, Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bırakmadı VİDEO