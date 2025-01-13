Joe Biden: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın

AA & Ensonhaber

4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşmasında Gazze konusuna değinen ABD Başkanı Joe Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını belirtti.

Biden, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim, aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli görüşmeler yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA MASUM İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımın önemli ölçüde artması mümkün olacak. Filistinliler cehennemi yaşadılar. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor.

TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

Netanyahu ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıklamıştı.