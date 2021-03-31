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    Joe Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak

    ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yarın yapacak.
    • AA
    • 31.03.2021 - 23:54
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    Joe Biden, ilk kabine toplantısını yarın yapacak

    Beyaz Saray’da yapılacak olan toplantı, koronavirüs salgını nedeni ile geleneksel kabine toplantılarının yapıldığı Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası’nda yapılacak.

    25 KİŞİLİK TOPLANTIDA MASKE ZORUNLULUĞU

    Toplantıya 25 kişinin katılacağı bildirilirken, tüm katılımcıların maske takacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca, Biden’ın gündeme getirdiği altyapı planını ele alması bekleniyor.

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