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    Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i ağırlayacak

    Beyaz Saray, ziyaretin 28 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
    • REUTERS
    • 20.06.2021 - 08:59
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    Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i ağırlayacak

    İsrail'den ABD'ye üst düzey ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bu ülkeye gidecek.

    Beyaz Saray Sözcüsü jen Psaki, "Cumhurbaşkanı Rivlin'in ziyareti, ABD ve İsrail arasındaki kalıcı ortaklığı ve hükümetlerimiz ile halkımız arasındaki derin bağları vurgulayacaktır." dedi.

    ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

    28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Rivlin'in Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

    Rivlin, 7 yıllık İsrail Cumhurbaşkanlığı görevinin temmuz ayında sona ermesinden önce ABD'yi ziyaret etmiş olacak.

    Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin i ağırlayacak #1

    GÖREV SÜRESİNİN SONUNA YAKLAŞIYOR

    Isaac Herzog, bu ay yapılan seçimlerde İsrail'in yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

    Psaki, "Cumhurbaşkanı Rivlin, görev süresinin sonuna yaklaşıyor. Bu ziyaret, onun iki ülke arasındaki dostluğu uzun yıllar boyunca güçlendirmeye gösterdiği özveriyi onurlandıracak." ifadesini kullandı.

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