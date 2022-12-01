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    Joe Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse onunla görüşmeye hazırım

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
    • 01.12.2022 - 22:36
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    Joe Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse onunla görüşmeye hazırım

    Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş ile ilgili liderlerden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Savaş sebebiyle Ukrayna'nın yanında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı cephe alan ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile görüşme sinyali verdi.

    Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

    "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar verirse konuşmaya hazırım"

    Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

    Joe Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse onunla görüşmeye hazırım #1

    Macron'dan "Ukrayna'dan taviz vermelerini istemeyeceğiz" mesajı

    Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

    Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

    Joe Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse onunla görüşmeye hazırım #2

    Joe Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse onunla görüşmeye hazırım #3


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