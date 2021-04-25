Joe Biden - Vladimir Putin Haziran ayında bir araya gelebilir

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran ayında görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.

RIA ajansının haberine göre, iki liderin görüşmesiyle ilgili haziran ayını işaret eden Yuri Ushakov, kesin bir kararın henüz alınmadığını belirtti.

"BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLI OLARAK KARAR ALACAĞIZ"

Ushakov, "Birçok faktöre bağlı olarak bir karar alacağız" diye konuştu.

LAVROV, OLUMLU KARŞILANDIĞI SÖYLEDİ

Diğer yandan yine RIA ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden'ın zirve önerisinin olumlu karşılandığını ve halihazırda değerlendirildiğini söyledi. ABD Başkanı Biden, bu ayın başlarında Rus mevkidaşı Putin'e Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltma çağrısı yapmış ve bir görüşme teklifi sunmuştu.