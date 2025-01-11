Joe Biden'dan Ukrayna'ya destek mesajı

AA & Ensonhaber

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda yaptığı görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini vurguladığını aktardı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını da değerlendiren Jean-Pierre, Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

TRUMP FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Görevi 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelince Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.