Joe Biden'dan Ukrayna'ya destek mesajı
AA & Ensonhaber

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda yaptığı görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini vurguladığını aktardı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını da değerlendiren Jean-Pierre, Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

TRUMP FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Görevi 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelince Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

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Göktürk Sönmez
Editor