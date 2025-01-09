Pentagon'dan Ukrayna için toplam 126 milyar dolar yardım taahhüdü

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için ABD'nin uluslararası desteği koordine ettiğini belirten Singh, "Bugüne kadar ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna'ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu" dedi.

BAŞKANLIK ÇEKME YETKİSİ

Singh, Ukrayna'ya harcanması için Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamında bulunan miktarın tamamının neden 20 Ocak'ta yeni yönetim göreve gelmeden kullanılmadığına ilişkin sorular üzerine bunun ABD’nin kendi stoklarındaki tedarikle ilgili olduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu her şeyi göndermeden önce kendi stoklarımızın tedarikini tartmamız gerekiyordu" diyen Singh, bundan dolayı Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamındaki miktarın Ukrayna'ya aralıklarla gönderildiğini belirtti.

20 Ocak’ta görevi devralacak Donald Trump yönetimine Ukrayna için ayrılan Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamındaki miktardan yaklaşık 2 milyar dolar kalacağı belirtiliyor.