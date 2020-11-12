Joe Biden'ın koronavirüs danışmanından salgını durdurmak için öneri

Epidemiyolog Michael Osterholm, ülkedeki iş yerlerini tamamen kapatarak, insanlara kayıp maaşları için ödeme yapılmasını teklif etti.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın koronavirüs Danışma Kurulu Üyesi Doktor Michael Osterholm, salgının üstesinden gelebilmek için tavsiyede bulundu.

Osterholm, ülkenin 1-1.5 aylığına kapanması ve insanlara bu süreçte ödeme yapılmasını önerdi.

"4-6 HAFTA KAPANALIM" TAVSİYESİ

Yahoo Finance'a konuşan Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Osterholm, ülkedeki iş yerlerini tamamen kapatıp, insanlara kayıp maaşları için 4 ila 6 hafta boyunca ödeme yapmanın, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulmasına ve ekonominin yoluna girmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

"HÜKÜMET, MADDİ YARDIMLARI KARŞILAYACAK KADAR BORÇLANABİLİR"

''Dünya bir aşıyı beklerken ülke çapında bir kilitlenme, yeni vakaların ve hastaneye yatışların sayısını yönetilebilir seviyelere çekebilir.'' diyen Osterholm, hükümetin, bir kapanma sırasında bireylere ve yerel yönetimlere yapılacak maddi yardım paketini karşılayacak kadar borçlanabileceğini ifade etti.

"KORONA CEHENNEMİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Maske takmaktan ve sosyal mesafeden bıkanların sayısı arttıkça vakaların da arttığını belirten Osterholm, hafta başında yaptığı bir açıklamada ülkenin bir "koronavirüs cehennemine" doğru ilerlediğini söylemişti.

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