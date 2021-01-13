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- Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede
Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2021 - 10:55
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:08
ABD'de başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'tan devralacak olan Joe Biden için Kongre binası çevresinde alarm durumuna geçildi.
Başkan Donald Trump, Biden'ın göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etmişti.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE
Geçen hafta ABD Kongresi'ne kanlı baskının ardından Trump'a destek veren grupların yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.
Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede ViDEO
ULUSAL MUHAFIZLAR KONGRE BİNASI'NDA
Hazırlıklar kapsamında bölgede toplanan muhafızların sayısı 6 bini geçti. Kongre çevresindeki çitler yenilendi.
Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.
TAKVİYE İSTENDİ
Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisi'nin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.
ABD'DE KONGRESİ'NDE YAŞANAN BASKIN
Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.