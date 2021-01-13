Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede

Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede

20 Ocak'ta düzenlenecek Joe Biden'ın başkanlık yemini için Ulusal Muhafızlar, Kongre binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ABD'de başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'tan devralacak olan Joe Biden için Kongre binası çevresinde alarm durumuna geçildi.

Başkan Donald Trump, Biden'ın göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etmişti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Geçen hafta ABD Kongresi'ne kanlı baskının ardından Trump'a destek veren grupların yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.

Joe Biden'ın yemin töreni için Ulusal Muhafızlar devrede ViDEO

ULUSAL MUHAFIZLAR KONGRE BİNASI'NDA

Hazırlıklar kapsamında bölgede toplanan muhafızların sayısı 6 bini geçti. Kongre çevresindeki çitler yenilendi.

Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.

TAKVİYE İSTENDİ

Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisi'nin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.

ABD'DE KONGRESİ'NDE YAŞANAN BASKIN

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.