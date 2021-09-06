Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeniden hizmet vermeye başlayan döviz bürolarında yüzlerce Afgan işlem yaptırdı.

ABD ordusunun çekilmesinin ardından, Taliban'ın kısa sürede Afganistan'ı işgal ederek, başkent Kabil'i kontrol etmesi sürecindeki belirsizlik nedeniyle, çarşıdaki döviz büroları yaklaşık 3 hafta kapalı kaldı.

ATM'LERDEN SONRA DÖVİZ BÜROLARI DA DOLDU

Birkaç gün önce açılan bankalarda ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluştururken, yeni açılan döviz bürolarının bulunduğu Şehzade Çarşısı'ndaki yoğunluk da dikkat çekti.

120 ÜLKEDE TEMSİLCİSİ OLAN 400 BÜRO

AA muhabirine konuşan döviz bürosu sahipleri Şehzade Çarşısı'nda yaklaşık 400 büro bulunduğunu belirterek, toplam 120 ülkede temsilciliklerinin olduğunu söyledi.

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi-Video

BİR DAKİKADA PARA TRANSFERİ

Temsilcilikler aracılığıyla dünyanın birçok yerine 1 dakika içinde para transferi gerçekleştirilebildiği ifade edildi.

BÜRO SAHİPLERİ GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KAÇINDI

Birçok büro sahibi ülkedeki siyasi ortam nedeniyle görüntülü röportaj vermekten kaçındı.

EKONOMİYE DAİR BEKLENTİLER BULANIK

Bazı döviz bürosu sahipleri, Taliban'ın ülke güvenliğini sağladığını, ekonomik durumun iyiye gittiğini belirtirken, bazı esnaf ise ekonomik durumun kötü olduğu ve yakın zamanda mevcut krizin derinleşeceği değerlendirmesinde bulundu.

70 YILLIK ÇARŞI, ÜLKE EKONOMİSİNİN KALBİ

Eski Şehzade Sarayı Döviz Büroları Başkanı ve döviz bürosu sahibi Emincan Hosti, çarşının 70 yıllık tarihi olduğunu aktararak, buranın Kabil ve tüm ülkenin ekonomisini belirleyen merkezlerden biri olduğunu söyledi.

GÜVENLİK NEDENİYLE BANKALARA DEĞİL DÖVİZ BÜROLARINA PARA YATIRILIYOR

Taliban'ın Kabil'i kontrol etmesiyle vilayetteki güvenlik sorununun büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Hosti, buradaki ekonomik hareketliliğin artığına dikkati çekti.

Hosti, halkın güven problemi nedeniyle bankalara para yatırmadığını, bunun yerine döviz bürolarına para yatırdığını belirtti.

"BİRÇOK İNSAN FAKİRLİK İÇİNDE"

Ekonomik durumun nispeten iyiye doğru gittiğini dile getiren Hosti, "Birçok insan fakirlik içinde yaşıyor. Ekonomi orta vaziyette. Şu anda güvenlik konusunda bir sorunumuz yok. Daha önce en büyük sorun Şehzade Çarşısı'nın ve Kabil'in kapalı olmasıydı. Şu an çarşının açılmasıyla sorunlar ortadan kalktı." dedi.

"YETİŞMİŞ KADROLAR ÜLKEDEN KAÇTI"

Seyyar döviz işlemi gerçekleştiren ve görüntü vermek istemeyen Feridun Ruşmend ise ülkesinin geleceği hakkında kötümser olduğunu söyledi.

Makina mühendisi olduğunu ve yüksek lisans yaptığını anlatan 37 yaşındaki Ruşmend, yetişmiş kadroların ülkeden kaçtığına işaret etti.

SON 20 YILDAKİ TÜM KAZANIMLARI KAYBETTİK

Ruşmend, "Afganistan son 20 yıldaki tüm kazanımlarını kaybetti. Tüm çalışanlar kaçtı. Sermaye de kaçıyor. Günbegün kötü oluyor. Yakın zamanda ekonominin gidişatı nedeniyle daha fazla insan işinden olacak." ifadesini kullandı.

BANKALAR BİRKAÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasıyla yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar birkaç gün önce açılmıştı. Para çekmek isteyen Afganlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yeni Kabil Bankası yetkilileri, AA muhabirine sorunun yakın zamanda tümüyle çözüleceğini söylemişti.

Kabil'deki bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu - haberi için tıklayın