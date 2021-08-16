CNN muhabiri Clarissa Ward, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesini başörtüsü takarak duyurdu.

Dünyanın dikkatinin Afganistan'a çevrildiği bir dönemde ABD basınından CNN televizyonu, sahadaki gelişmeleri okurlarına aktarıyor.

CNN Uluslararası Baş Muhabiri Clarissa Ward, Taliban'ın kontrolüne geçen başkent Kabil'den yayın yaptı.

BAŞÖRTÜLÜ CNN MUHABİRİNDEN TALİBAN YAYINI

Taliban unsurlarının yanından gelişmeleri aktaran Ward'ın, başörtüsü taktığı görüldü. Taliban kontrolündeki Afganistan'da hayatı "Tamamen tuhaf" şeklinde nitelendiren Ward, 6 milyon insanın yaşadığı Kabil'in birkaç saat içinde alındığını söyledi.

ABD ELÇİLİK BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CNN muhabiri, ABD Elçiliği binasının önünde toplanan Taliban üyelerinin yanından yaptığı yayında, bazılarının Amerikan silahı taşıdığını ve "adaleti sağlamak istediklerini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini" söylediğini belirtti.

Kabil'in ele geçirilmesinden sonra CNN muhabiri ViDEO

"AMERİKA BURAYI TERK ETMELİ"

Taliban üyelerine ABD'ye ne gibi mesaj göndermek istediklerini soran Ward, "Amerika, Afganistan'da yeterince vakit harcadı. Buradan gitmek zorundalar. Halihazırda çok insan ve para kaybettiler." yanıtını aldı.

"TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ"

Kabil'in nabzını tutan Clarissa Ward, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Bugün Kabil sokaklarındayız. Tarihe tanıklık ettiğimizi hissediyorum." notunu düştü.