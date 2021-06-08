Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan, Müslümanların yanındayız mesajı

Müslümanları hedef alan kazanın ardından açıklama yapan Trudeau, "İslamofobinin toplumumuzda yeri yok" dedi.

Kanada’nın London kentinde Müslüman ailenin üzerine araç sürülerek öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere ülkenin önde gelen siyasetçileri, olayı kınayan açıklamalarda bulundu.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

London'dan gelen haberlerin kendisini sarstığını belirten Trudeau, şunları kaydetti:

"MÜSLÜMANLAR, YANINIZDA OLDUĞUMUZU BİLİN"

"Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir.’’





İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE MESAJI

London Belediye Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Trudeau, "İslamofobi ile mücadele etmek için elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanada Başbakanı, paylaşımının devamında, "Yas tutanlar için buradayız." ifadesini kullandı.





"İSLAMOFOBİK TERÖR EYLEMİNİN KANADA'DA YERİ YOK"

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Lideri Erin O’Toole da olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

O’Toole, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ailenin Müslüman inançları nedeniyle öldürülmesi korkunç ve yürek parçalayıcı. Bu tür aşağılık ve aşırı nefret kınanmalıdır. Böyle bir İslamofobik terör eyleminin Kanada'da yeri yoktur. Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.

Federal muhalefet partilerinden Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh de "Gelen haberler ürkütücü. Müslüman bir aile yürüyüşe çıktı ve inançları yüzünden öldürüldüler. Bu bir İslamofobi ve terör eylemidir. Müslüman aileler, dostlarımız ve komşularımızla her zamankinden daha fazla bu alçak nefrete karşı durmalıyız." paylaşımında bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KORKUYORUM"

Londra Müslümanlar Derneği Başkanı Saboor Khan ise ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC'de yaptığı açıklamada, "Yıkıldım. Çocuklarımız için korkuyorum, topluluğum için korkuyorum, başörtüsü takan herkes, geleneksel Müslüman olarak giyinen herkes için korkuyorum. Bu bir terör eylemiydi ve gerçekten topluluğumuzu terörize etti." diye konuştu.

Öte yandan, London kentinde hayatını kaybeden 4 kişilik aile için bu gece bir anma töreni düzenlenecek.

KANADA'DA MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN OLAY

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.