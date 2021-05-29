Kanada, Filistinlilere 25 milyon dolarlık yardım gönderecek

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere, 25 milyon dolarlık insani yardım gönderilecek.

İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yaptığı saldırılarda binlerce Filistinli evsiz kaldı.

Hamas ile yapılan ateşkes devam ederken, binlerce Filistinli yeniden imar için kolları sıvadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çatışmalardan etkilenen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını duyurdu.

“SON ŞİDDET ENDİŞE VERİCİ”

Trudeau, yardımın doğrudan son çatışmalardan etkilenen savunmasız Filistinli sivillere ulaşmasını sağlayacak deneyimli kuruluşlara gönderileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki son şiddet endişe verici. Yerinden edilen sivillerin, can kayıplarının ve ailelere yaşatılan acının rahatsız edici görüntülerini hepimiz gördük.”





Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, yardımların zamanında sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu yardımların, Gazze halkının son çatışmaların yol açtığı zarardan kurtulmalarına destek olacağını ifade etti.

KALICI BARIŞIN İNŞASI İÇİB 5 MİLYON DOLAR AYRILDI

Kanada'nın Filistin'e desteği acil gıda yardımı; barınma, su, temizlik ve çocuklara psiko-sosyal destek sağlanması kapsamında 10 milyon dolar, tıbbi altyapı gibi insani ve yeniden imar çalışmalarını desteklemek için de 10 milyon dolar yardımı içerdiği belirtildi.

Ayrıca Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın inşası için ise 5 milyon dolar ayrıldı.

90 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜDDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz aralık ayında Kanada, savunmasız Filistinlilerin artan ihtiyaçlarının karşılanması için 3 yıl içinde 90 milyon dolarlık bir yardım taahhüdünde bulunmuştu.