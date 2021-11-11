Kanada Parlamentosu'ndan İsrail'e karşı imza kampanyası

Binden fazla kişinin katıldığı imza kampanyası, Tel Aviv yönetimine karşı harekete geçme çağrısı barındırıyor. Ayrıca İsrail'den İHA ve her türlü askeri malzeme alımının yasaklanması isteniyor.

Kanada Federal Parlamentosu, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik şiddetine karşı harekete geçti.

Liberal Parti Toronto Milletvekili Salma Zahid tarafından Federal Parlamento'nun resmi internet sayfasında açılan imza kampanyasına, şimdiye kadar 1261 kişi katıldı.

İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ŞİDDETİNİ HATIRLATTILAR

Kampanyaya ilişkin Kanada Devleti’ne hitaben yazılan açıklama metninde, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara uzun süredir şiddet uyguladığı hatırlatıldı.

Kanada'nın bu duruma karşı harekete geçmesi istenen metinde, şu görüşlere yer verildi:

2019 TARİHLİ RAPORA İŞARET ETTİLER

"Dünyanın her yerindeki çocukların haklarının korunması Kanada hükümetinin bir önceliğidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan İsrail, uluslararası çocuk adaleti standartlarına uygun olarak çocuklara işkence ve kötü muameleye karşı mutlak yükümlülüğe sahiptir.

BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki 20 Haziran 2019 tarihli raporu, İsrail'e uluslararası çocuk adaleti standartlarını desteklemesinin yanı sıra çocuklar için idari gözaltı kullanımını durdurma, gözaltında kötü muamele biçimleri ve gözaltına alınan çocukların muhbir olarak işe alınmasına yönelik her türlü girişimin durdurulması çağrısını yineledi.

İsrail, temel adil yargılanma haklarından ve korumalarından yoksun olan çocukları askeri mahkemelerde otomatik ve sistematik olarak kovuşturmaktadır.’"





ACİL ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Filistinli çocuklara yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerinin 30 yılı aşkın süredir uluslararası insan hakları grupları tarafından araştırılıp belgelendiği kaydedilen metinde, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 1. maddesi uyarınca, Kanada'nın ihlalleri her koşulda önlemek için harekete geçmesi gerektiğine işaret edildi.

Metnin sonunda, "Aşağıda imzası bulunan bizler; Kanada hükümetini, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle, İsrail'in işgali altındaki Filistin'deki çocuklara yönelik muamelesini gözden geçirmek için parlamentonun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi tarafından acil bir çalışmada bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'DEN İHA ALMAYALIM" GİRİŞİMİ

Öte yandan, ülke genelinde faaliyet gösteren 55 farklı sivil toplum kuruluşu (STK), başlattıkları ortak kampanya ile Kanada’nın İsrail’den 5 milyar dolarlık insansız hava aracı (İHA) alımını durdurmasını istedi.

İsrail menşeli malların boykot edilmesi için kurulan bdscoalition.ca isimli organizasyon öncülüğünde başlatılan kampanya ile katılımcılardan, Kanada hükümetinin tek Müslüman bakanı olan Ulaştırma Bakanı Omar Alghabara’ya hitaben hazırlanan ve İsrail İHA’larının satın alınmasından vazgeçilmesini isteyen mektubu imzalamaları isteniyor.

"İSRAİL'DEN HER TÜRLÜ ASKERİ MALZEME ALIMI YASAKLANSIN"

İsrail’in uzaktan kumandalı uçak sistemi (RPAS) ve insansız hava araçlarının başta Filistinliler olmak üzere binlerce sivil üzerinde test edildiğine dikkat çekilen kampanya mektubunda, İsrail’den her türlü askeri malzeme alımına yasak getirilmesi talep ediliyor.

Bu arada Kanada’nın Victoria kenti açıklarında 5 Kasım’dan bu yana bekleyen İsrailli ZIM şirketine ait kargo gemisindeki yangın da kampanya mektubunda yer aldı.

SİLAHLARI TAŞIYAN ŞİRKET

ZIM şirketinin, İsrail'in en büyük kargo nakliye şirketi olduğu hatırlatılan mektupta, İsrail silahlarının bu şirket aracılığıyla rutin olarak Kanada limanlarından nihai varış noktalarına taşındığı kaydedildi.

Mektupta, Kanada limanlarının yetki ve sorumluluğunun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğu belirtilerek, ZIM şirketinin bu durumunun hükümeti Filistinlilere uygulanan baskıda suç ortağı yaptığı kaydedildi.

"5 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME SÜRECİNİ İPTAL EDİN"

Kanadalı STK’ların Bakan Alghabara'ya hitap ettiği kampanya mektubu, şu taleplerle noktalandı:

‘’Silahlı insansız gözetleme drone'ları için 5 milyar dolarlık sözleşme sürecini ve kutup gözetlemesi için insansız hava araçları sözleşmesini iptal edin. ZIM gemilerinin Kanada limanlarına erişmesini yasaklayın. İki yönlü bir silah ambargosu koyarak İsrail ile askeri-güvenlik iş birliğini sona erdirin ve İsrail ile tüm silah ticaretine son verin. Bu mesajları seçimden önce, seçim sırasında duydunuz ve şimdi sorumlulukla liderlik pozisyonlarındasınız. Sizi harekete geçmeye çağırıyorum.’’

TEHLİKELİ KİMYASALLAR TAŞIYAN KONTEYNERLERİN DENİZE DÜŞMESİ OLAYI

ZIM şirketine ait MV ZIM Kingston isimli dev kargo gemisinden, 5 Kasım’da demirlediği Victoria açıklarında tehlikeli kimyasallar taşıyan 100'den fazla nakliye konteyneri denize düşmüş ve gemideki diğer konteynerler daha sonra alev almıştı. Gemideki yangın Kanada Sahil Güvenlik birimlerince söndürülmüştü.

Deniz uzmanları, kaza sonucunda bölgede yoğun yaşayan balinalar ile diğer deniz canlılarının kimyasal yanmaya maruz kalacağından endişe ettiklerini açıklamıştı.