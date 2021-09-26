Kanada'da 148 yıllık kilise camiye çevrildi

Uygur Türkleri'nin satın aldığı ardından camiye çevirdiği kilise, Ramazan ayından önce ibadete açılacak. 148 yıllık kilise hem cami hem de toplum merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kanada'nın Troy kentinde yaşayan Uygur Türkleri, 1873 yılında inşa edilen Mount Carmel Kilisesi'ni satın aldı.

Uygur Türkleri tarafından satın alınan kiliseye, Kanada Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi adı verildi.

Kilisenin camiye çevrilmesinin ardından, caminin gönderine ise Gökbayrak çekildi.

HEM CAMİ HEM TOPLUM MERKEZİ

Kanada Uygur Türkleri Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış yaptığı açıklamada, satın aldıkları kilisenin hem cami hem de toplum merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

"YENİ NESİL BATI KÜLTÜRÜNDE YOK OLMASIN"

Toronto ve çevresinde yaşayan Uygur Türklerinin, hem ibadet hem de toplumsal faaliyetler için uzun zamandır bir merkez arayışında olduklarını anlatan Artış, "Burada hem ibadetlerimizi yapacağız hem de Kur’an eğitimi başta olmak üzere çocuklarımızı eğiteceğiz.

Yeni neslin, Batı kültüründe eriyip yok olmasını önlemek ve zengin Doğu Türkistan gelenek, görenek ve kültürünü öğrenmesi için böyle bir yere ihtiyacımız vardı." dedi.

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE İBADETE AÇILACAK

Törene katılan Mount Carmel Kilisesi'nin son papazı Dr. Robin Wilkie de Kanada halkının uzun yıllar ibadet ettiği binanın, başka bir dinin mensuplarınca olsa bile ibadet mekanı olarak yaşamaya devam etmesinden memnun olduğunu söyledi.

Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve yok etme faaliyetlerini bildiğini anlatan Wilkie, "Uygur Türkleri'nin çocuklarını zorla ailelerinden koparıp, yatılı okullara kapattıklarını duydum." diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından misafirlere Uygur usulü yemekler ikram edildi. 610 bin Kanada Dolarına (4,3 milyon TL) satın alınan bina, Ramazan ayından önce ibadete açılacak.