Petrol
101.14
0.95%
Euro
18.2651
0.35%
Dolar
17.8325
0.34%
Altın
989.98
0.70%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.200
-3.71%
BTXN Coin
10.20
-4.58%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Kanada’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

    British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • 25.07.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 23:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

    Kanada’nın British Columbia eyaletinde yer alan Langley’de sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

    2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarılarak, kurbanların dört farklı noktada bulunduğu ifade edildi.

    Saldırgan etkisiz hale getirildi

    Daha önce gözaltına alındığı açıklanan saldırgan hakkında da güncelleme yapan polis, saldırganın olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

    Polis Müfettişi Ghalib Bhayani, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, olayı araştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

    Bhayani, "Şu anda bu ölümcül olayın arkasındaki nedeni ve ölen şüpheli ile kurbanlar arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

    Kanada’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü #1

    "Bu benim için çok kişisel"

    Langley Belediye Başkanı Val van den Broek ise açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak, "Bu, topluluğunuzda asla olmasını istemediğiniz bir şey. Asla, asla. Üzgünüm, şu anda oldukça duygusalım. Evsizlerle gönüllü olarak çalışıyorum ve onları tanıyorum. Bu benim için çok kişisel" dedi.

    Kanada’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü #2

    İncelemeler sürüyor

    Saldırganın bölgedeki evsizleri hedef aldığı düşünülürken, araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede cinayet büro müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.

    Kanada’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da tarla 8 lira olan çilek, tezgahta 30 liraya satılıyor
    Ekonomi

    Batman'da tarla 8 lira olan çilek, tezgahta 30 liraya satılıyor

    Çin'in dev radyo teleskobu 660 pulsar keşfetti
    Teknoloji

    Çin'in dev radyo teleskobu 660 pulsar keşfetti

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Görüş Bildir