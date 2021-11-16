Karabağ'da Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an

Karabağ'ın Laçın ve Kelbecer bölgelerinde Azerbaycan'a saldırılar düzenleyen Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerinin savunma ateşinden kaçarken görüntülendi.

44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak için her yolu deniyor.

Ermeni güçleri, bir süredir Laçın ve Kelbecer bölgelerinde provokasyonlarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Mevzilerine mühimmat sağlayan Ermeni güçleri, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu noktalara saldırılar düzenliyor. Azerbaycan da, Ermenistan tarafından gelen saldırılara karşı savunma yapıyor.

ERMENİ ASKERLERİNİN KAÇIŞ ANLARI

Ancak görünen o ki, Azerbaycan ordusunun savunma ateşi Ermeni askerlerini korkuttu.

Cephe hattından yayınlanan bir görüntü, çatışmadan Ermeni askerlerinin nasıl kaçtıklarını gösteriyor. Görüntülerde, Ermeni askerlerinin cephe hattından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an VİDEO