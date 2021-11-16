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- Karabağ'da Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an
Karabağ'da Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 19:30
- Güncelleme : 16.11.2021 - 20:03
44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, gerilimi yeniden tırmandırmak için her yolu deniyor.
Ermeni güçleri, bir süredir Laçın ve Kelbecer bölgelerinde provokasyonlarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.
Mevzilerine mühimmat sağlayan Ermeni güçleri, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu noktalara saldırılar düzenliyor. Azerbaycan da, Ermenistan tarafından gelen saldırılara karşı savunma yapıyor.
ERMENİ ASKERLERİNİN KAÇIŞ ANLARI
Ancak görünen o ki, Azerbaycan ordusunun savunma ateşi Ermeni askerlerini korkuttu.
Cephe hattından yayınlanan bir görüntü, çatışmadan Ermeni askerlerinin nasıl kaçtıklarını gösteriyor. Görüntülerde, Ermeni askerlerinin cephe hattından koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an VİDEO