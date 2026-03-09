Abone ol: Google News

Katar’da yanıltıcı paylaşım operasyonu: 313 kişi yakalandı

Yayınlama:
Katar’da yanıltıcı paylaşım operasyonu: 313 kişi yakalandı
AA AA

Ülke İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yanıltıcı bilgi, söylenti ve kamuoyunu tahrik edebilecek içerikler paylaştıkları gerekçesiyle farklı uyruklardan 313 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundan bir açıklama paylaştı.

Bu kapsamda, siber suçlarla mücadele birimlerinin sosyal medya araçlarının kötüye kullanılmasıyla bağlantılı ihlalleri izleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

313 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, farklı milletlerden 313 kişinin görüntü çekip paylaşmak, yanıltıcı bilgiler ve söylentiler yaymak, kamuoyunu kışkırtabilecek içerikleri dolaşıma sokmak suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumla ilgili görüntü çekilmemesi, bu tür içeriklerin paylaşılmaması ve söylentilerin yayılmaması uyarısı yapıldı.

BAKANLIK UYARIDA BULUNDU

Bilgilerin yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, benzer ihlallerde bulundukları tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar