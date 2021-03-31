Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek

Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek

Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin önce onu, sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi.

Dünyaca tanınan model Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polise gitti.

Koruma talebiyle mahkemeye başvuran 24 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Jenner, mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.

"ÖNCE BENİ, SONRA KENDİNİ VURACAK"

TMZ’nin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre; Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını anlattı.

Jenner, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu, ancak yakında bırakabileceğini söyledi.

EN AZ 100 METRE UZAK DURMAK ZORUNDA

Şikayetin ardından Jenner'ın evini 7/24 izleyen bir silahlı güvenlik ekibi görevlendirildi. Bowker’ın eve yaklaşması halinde kıskıvrak yakalanma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, ünlü modele en az 100 metre uzakta durmak zorunda.