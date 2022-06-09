Kenya'da 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" farkedildi

Kenya'da 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" farkedildi

Kenya devlet başkanlığı seçimine hazırlanırken 250 bine yakın kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildiği bildirildi.

Kenya'da 9 Ağustos'ta devlet başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Seçmenlerden 246 bin 465 kişi ölü

Komisyon Başkanı Wafula Chebukati, basına yaptığı açıklamada, seçim öncesi kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.

Chebukati 226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan Chebukati, 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.

Devlet başkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

AA'nın haberine göre Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı.

İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.