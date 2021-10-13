Kenya’da kuraklık sebebiyle birçok hayvan telef oldu

Kenya’da kuraklık sebebiyle birçok hayvan telef oldu

Doğu bölgelerde yağışların azalmasıyla su kaynaklarında kıtlık yaşandı. Susuz kalan hayvanların telef olduğu görülürken, bir zürafanın su içirilerek ayağa kaldırılmaya çalışılması kameraya yansıdı.

Kenya’nın doğu bölgelerinde, yağışların azalmasıyla kuraklık ve gıda krizi artıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle de artan gıda sorunu, mevcut durumu daha kötüleştirdi.

İklim krizine bağlı düşen yağışların, önümüzdeki 3 ay daha az olmasının beklendiği ve durumun daha kötü olacağı konusunda uyarılar yapıldı.

Geçen yılın ekim-aralık ve bu yılın mart-mayıs ayları arasında yağışların beklenenden düşük olması nedeniyle kurak ve yarı kurak arazilerde gıda ve su kaynaklarında kıtlık baş gösterdi.

Bir bölgede birçok hayanın susuzluk nedeniyle telef olduğu görüldü. Bölge sakinlerinden Mohamed Abdi Rage, susuzluktan ölmek üzere olan bir zürafaya su içirerek ayağı kaldırmaya çalıştı.

‘EN ÇOK TARIM VE HAYVANCILIK YAPANLAR ETKİLENDİ'

Hayvanların telef olmuş görüntüleri ve zürafanın su içtiği anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kenya’da kuraklık sebebiyle birçok hayvan telef oldu VİDEO



Mohamed Abdi Rage, kuraklıktan en çok etkilenenin tarım ve hayvancılık yapanların olduğunu belirtti.

12’DEN FAZLA BÖLGEDE KURAKLIK ALARMI VERİLDİ

Şimdiye kadar ülkede 20'den fazla idari bölgede ulusal felaket ilan edildi. 12 bölgede ise kuraklık alarmı verildi.