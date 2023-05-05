Kenya’da selin ortasında kalan sürücü, helikopterle kurtarıldı Hayvanların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun helikopteri, sel sularında devrilen tankerin üstünde 6 saat mahsur kalan sürücüyü kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.

DHA

Kenya’daki Galana-Kulalu geçidinde bulunan nehir, çarşamba günü taştı.

Taşkın sonucu bir tanker, sel sularına kapılarak devrildi.

Tankerin sürücüsü de 6 saat boyunca aracının üzerinde mahsur kaldı.

Sürücü kurtarıldı

Durum, fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı yetkililerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

O anlar, kameraya yansıdı.

'Çok hızlı yükselebilir, dikkat edin'

Kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama yapan SWT, aniden bastıran yağışlara karşı halkı uyardı.

SWT’nin açıklamasında “Nehir aniden taşıp etrafını sardığında, bir tanker Galana-Kulalu geçidinden karşıya geçiyordu. Yağmur mevsimi boyunca sel sürekli bir tehdittir ve su seviyelerinin ne zaman veya ne kadar hızlı yükseleceğini tahmin etmek genellikle imkansızdır.” denildi.