Khabane Lame kimdir?Hiç konuşmadan milyonlarca takipçi kazanmanın sırrı ne?

Tek kelime konuşmadan milyonların beğenisini kazanan Lame'nin sırrı ne?Sadece jest ve mimikleriyle milyonlarca insanı nasıl güldürüyor?Tüm merak edilenler burada..

2020 yılında Tiktok isimli uygulamaya giren Khabane Lame bugün itibariyle platformun en çok tekip edilen insanı olmayı başardo.Sessiz komedyen olarak adlandırılan Khabane'yi Tiktok'ta tam 143 milyon kullanıcı takip ediyor.

Kısa sürede dünyada bu kadar popüler olmayı başarabilen Senegalli'nin kim olduğu oldukça merak edilmeye başlandı.Tiktok videolarını tiye alarak yaptığı paylaşımlar milyonların beğenisinı kazandı.Kendine has bir el hareketi bulunan Khabane Lame adından daha sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Khabane Lame kimdir?

Senegalli olan Khabane Lame 22 yaşındadır.Lame ailesi ile birlikte yıllar önce İtalya'ya göç ederek burada yaşamaya başlamıştır.İtalya'nın Chivasso şehrinde yaşayan Lame adını dünyaya tiktok videoları ile duyurdu.

Tek kelime konuşmadan çektiği videolar milyonlarca kez izlenilip beğeniliyor.

Geçtiğimiz aylarda tiktokta 100 milyon kullanıcı barajını geçmeyi başaran 2. kullanıcı olan Lame şuan en çok takipçisi olan Tiktok hesabının sahibi.

Lame basit işleri zor yollardan yaparak tiktok videosu çeken kullanıcıları tiye alarak bugünlere geldiğini dile getiriyor.Küçüklüğünden beri insanları güldürmeyi sevdiğini söyleyen sessiz komedyen amacına ulaşmış gibi gözüküyor.