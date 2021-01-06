Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği fiilen bitti

Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliği fiilen bitti

Evliliklerinde çalkantılı döneme gören Kim Kardashian ve Kanye West, boşanma başvurusu yapmasa da bir süredir ayrı evlerde yaşıyor.

Kim Kardashian ile Kanye West’in evliliği, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor.

Ancak şimdiye dek çift, olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmadı.

The Mirror gazetesinin haberine göre, West Wyoming’deki çiftliğinde kalırken, reality show yıldızı Kardashian, dört çocuğu ile birlikte Los Angeles’ta yaşıyor.

43 yaşındaki rap şarkıcısı West’in, 40 yaşındaki eşi Kardashian ile dört çocuğunun yaşadığı Los Angeles’taki eve dönme planı yok.

İLİŞKİ BAŞKAN ADAYI OLDUĞU DÖNEMDE KOPTU

Kardashian ile West evliliklerini ‘fiilen bitirmişken’, yakın zamanda tekrar birlikte yaşamayı planlamıyor.

Birkaç aydır ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin ilişkisinin, West’in ABD’ye başkan adayı olduğu zamanlarda koptuğu düşünülüyor.

HASTA DEYİP, GEÇİŞTİRMİŞTİ

West, seçim kampanyası döneminde, Twitter paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Eşi ile iki yıldır boşanmaya çalıştığını söyleyen West, daha sonra bu paylaşımını silse de evliliğin çatırdadığı görüntüsünü vermekten kurtulamamıştı.

Kardashian, bu açıklamanın ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve anlayışla karşılanması gerektiğini söyleyerek West’in arkasında durmuştu.

West ayrıca, Kim Kardashian ile annesi Kris Jenner hakkında da ırkçı oldukları ve kendisini zorla hastaneye kaldırma istedikleri suçlamalarını yapmıştı.

SINIRLI ZAMANLARDA BİR ARAYA GELDİLER

İşte bu çalkantılı seçim kampanyası dönemi sonrası Kardashian ile West ikilisi, Instagram’da çiftlikte birlikte fotoğraflarını paylaşıp ‘güç gösterisi’ yapsa da aslında çok sınırlı zamanda bir araya geldi.

Çifte yakın bir kaynak, Hollywoof Life’a konuşarak, “Kanye zaman istiyor ve işi için zaman ayırıyor, zamanının çoğunu Wyoming’de geçiriyor. Kısa zamanda, en azından tam zamanlı olarak Los Angeles’a dönmeyi planlamıyor. Kim de bu durumdan şikayetçi değil.” yorumunu yaptı.

Kaynak ayrıca “Kanye, etrafında, Kim’i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip.” ifadesini de kullandı.

“ÇOCUKLARI BABALARIYLA HER GÜN GÖRÜŞÜYOR”

West’in Wyoming’de en mutlu zamanlarını yaşadığını belirten kaynak, “Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor.” dedi.

AYRILMADILAR AMA AYRI HAYATLAR YAŞIYORLAR

Evliliklerinin fiilen bittiği ve yakın zamanda bir araya gelme planlarının olmadığı bilgisinden yaklaşık bir ay kadar önce, çiftin evliliklerini kurtarmak için mücadele ettiği haberi ortaya atılmıştı.

Kaynaklar, Kardashian’ın yakın zamanda boşanma başvurusu yapmayacağını söylerken, ikilinin ayrı hayatlar yaşamaya başladıklarını söylemişti.