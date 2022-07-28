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    Kırgızistan'da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi

    Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te anormal hava sıcaklığı nedeniyle polis TOMA ile su sıkarak halkı serinletti.
    • 28.07.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 21:39
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    Kırgızistan'da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi

    Kırgızistan’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından TOMA’lar devreye girdi.

    Başkent Bişkek’te TOMA’lar şehrin ana caddelerini gezerek ağaçları ve caddeleri sularken, halk ise TOMA’lardan sıkılan su ile serinledi.

    "Çocukların hoşuna gitti"

    İçişleri Bakanlığı Bişkek İdaresi Basın Sözcüsü Ulan Djumakov yaptığı açıklamada, ülke tarihinde gösterilere müdahale amaçlı kullanılan TOMA’ların ilk kez hava sıcaklığına karşı kullanıldığını belirterek, "TOMA’lar özellikle çocukların hoşuna gitti. Onlar yapay yağmur altında sevinerek koştu." dedi.

    Djumakov, bu uygulama ile polisin toplumun bir parçası ve halkla beraber olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

    40 dereceye varan sıcaklar

    İHA'nın haberine göre Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, hava sıcaklığının 40 derecelere çıkacağına ilişkin sık sık halkı kısa mesaj yoluyla bilgilendiriyor ve sıcaklıktan korunmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

    Kırgızistan'da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi VİDEO

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #1

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #2

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #3

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #4

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #5

    Kırgızistan da yüksek sıcaklardan dolayı halk TOMA ile serinletildi #6


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