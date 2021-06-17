Birçok bölge, sağanak yağışlar nedeni ile sular altında kaldı. Yarımada genelinde acil durum ilan edildi. Bölgeye botla gelen valiyi, ekiplerin yüzerek takip ettiği görüldü.

Kırım’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Başta Kerç olmak üzere birçok kentte sel felaketi yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı can kaybı yaşanmadığını fakat bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

HASTANELER SULAR ALTINDA KALDI

Ayrıca fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100’e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kırım’da bulunan 15’e yakın hastane sular altında kaldı.

Hastaların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin, birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bölgeye giden Kırım Valisi Sergey Aksyonov, gazeteciler ile bindiği botla sular altında kalan sokaklarda incelemelerde bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibinin yüzerek botu takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler, Rusya’da büyük tepki topladı.

Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti VİDEO



PERSONEL OLMADIKLARI SAVUNULDU

Aksyonov, Kerç’te sular altında kalan bir hastanedeki durumu yerinde incelemek istediklerini ve kurtarma ekiplerinin kendilerine eşlik ettiğini, bunun normal bir durum olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Acil Durumlar Bakanlığı ise söz konusu 3 kişinin kurtarma ekibi personeli olmadığını savundu.

Botun arkasından yüzmelerinin anlamsız olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Yarımada genelinde acil durum ilan edildi.

Selden zarar görenlere yardımlar yapılacağı açıklandı.

Vatandaşlar evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve araçlarda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus askerleri koştu.

GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

Kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar, askerler tarafından araçlara alındı.

Şehir merkezlerinde çok sayıda kişi güvenli bölgelere taşındı.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Kırım’daki 300’e yakın ilçe ve köylerde, kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 25’i çocuk olmak üzere 128 kişinin kurtarıldı.

Karayolları zarar gördü.

Bazı yollar sular altında kalırken bazı yollarda heyelan meydana geldi.

UYARI YAPILDI

Karayolu ulaşımları kesintiye uğradı.

Rusya Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kırım’da değil, Krasnodar'a bağlı Novorosisk ve Anapa'da da sel baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

Halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.