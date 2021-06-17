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    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti

    Birçok bölge, sağanak yağışlar nedeni ile sular altında kaldı. Yarımada genelinde acil durum ilan edildi. Bölgeye botla gelen valiyi, ekiplerin yüzerek takip ettiği görüldü.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:10
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    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti

    Kırım’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Başta Kerç olmak üzere birçok kentte sel felaketi yaşandı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı can kaybı yaşanmadığını fakat bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

    HASTANELER SULAR ALTINDA KALDI

    Ayrıca fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100’e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

    Kırım’da bulunan 15’e yakın hastane sular altında kaldı.

    Hastaların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

    Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin, birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #1

    BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

    Bölgeye giden Kırım Valisi Sergey Aksyonov, gazeteciler ile bindiği botla sular altında kalan sokaklarda incelemelerde bulundu.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibinin yüzerek botu takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

    Görüntüler, Rusya’da büyük tepki topladı.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti VİDEO

    PERSONEL OLMADIKLARI SAVUNULDU

    Aksyonov, Kerç’te sular altında kalan bir hastanedeki durumu yerinde incelemek istediklerini ve kurtarma ekiplerinin kendilerine eşlik ettiğini, bunun normal bir durum olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

    Acil Durumlar Bakanlığı ise söz konusu 3 kişinin kurtarma ekibi personeli olmadığını savundu.

    Botun arkasından yüzmelerinin anlamsız olduğunu ifade etti.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #2

    VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

    Yarımada genelinde acil durum ilan edildi.

    Selden zarar görenlere yardımlar yapılacağı açıklandı.

    Vatandaşlar evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve araçlarda mahsur kaldı.

    Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus askerleri koştu.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #3

    GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

    Kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar, askerler tarafından araçlara alındı.

    Şehir merkezlerinde çok sayıda kişi güvenli bölgelere taşındı.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #4

    HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Kırım’daki 300’e yakın ilçe ve köylerde, kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 25’i çocuk olmak üzere 128 kişinin kurtarıldı.

    Karayolları zarar gördü.

    Bazı yollar sular altında kalırken bazı yollarda heyelan meydana geldi.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #5

    UYARI YAPILDI

    Karayolu ulaşımları kesintiye uğradı.

    Rusya Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kırım’da değil, Krasnodar'a bağlı Novorosisk ve Anapa'da da sel baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

    Halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #6

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #7

    Kırım’da sokakları sel bastı, ekipler valinin botunu yüzerek takip etti #8

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