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    Kiryakos Miçotakis'ten AB'ye çağrı: Doğalgaz fiyatlarına karşı tedbir alın

    Yunanistan Başbakanı, von der Leyen'e mektup göndererek, önerilerini sıraladı. Miçotakis, sıvılaştırılmış doğalgaz taşınması için Çin ile iş birliğinin artırılmasını istedi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:01
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    Kiryakos Miçotakis'ten AB'ye çağrı: Doğalgaz fiyatlarına karşı tedbir alın

    Avrupa, hızla tırmanışa geçen doğalgaz fiyatlarını konuşuyor.

    Yetkililer, ortaya çıkan tabloya çözüm yolları ararken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, hızla artan doğalgaz fiyatlarına karşı tüketicilerin korunması için tedbir alınmasını istedi.

    DOĞALGAZ FİYATLARINDA DALGALANMA

    Miçotakis, doğalgaz fiyatlarında Aralık 2021'den bu yana görülen artışa dikkati çekerek fiyatların, siyasilerin yaptığı açıklamalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle duyulan endişenin yarattığı belirsizlikle dalgalandığını vurguladı.

    "SORUN NİCELİKLE DEĞİL, FİYATLARLA İLGİLİ"

    Mektubunda, AB'nin bu sorunla başa çıkmak adına verdiği çabaların yetersiz kaldığını belirten Miçotakis, "Buradaki paradoks ne üretim kapasitesinin ne de doğalgaz tedarik zincirlerinin mevcut krizden etkilenmiş olmasıdır. Bu, nicelikle ilgili bir sorunumuz olmadığı, fiyatlarla ilgili bir sorunumuz olduğu anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

    "GEÇİCİ MÜDAHALE GEREKLİ"

    Sorunun orta vadede AB'nin Rus doğalgazına bağlılığının azaltılması ile hafifletilebileceğini savunan Miçotakis, "Yakın vadede, durumun normalleşmesi için piyasaya, hedef odaklı ve geçici bir müdahalenin gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

    "AB ÜLKELERİNE KARŞI SİLAHA DÖNÜŞMEMELİ"

    Miçotakis, alınacak tedbirlerin doğalgazın miktarına değil, fiyatına odaklanması gerektiğini belirterek bu müdahalenin, doğalgazın AB üyesi ülkelere karşı bir "silaha" dönüşmesini engelleyebileceğini savundu.

    Kiryakos Miçotakis ten AB ye çağrı: Doğalgaz fiyatlarına karşı tedbir alın #1

    ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

    Doğalgaz fiyatlarına ilişkin hemen tedbir alınmaması halinde bu artışın elektrik fiyatlarına da yansıyabileceğini kaydeden Miçotakis, "tavan fiyat, günlük azami fiyat artış sınırı, acil ihtiyaç durumlarında fiyat sabitlemesi, kâr marjı sınırlaması, sıvılaştırılmış doğalgaz taşınması için Çin ile iş birliğinin artırılmasını" içeren bir dizi tedbir önerdi.


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