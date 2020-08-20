KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bizden biatçı anlayış çıkmaz

Mustafa Akıncı, bir alt yönetim olarak nitelenmek istemediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu söyledi.

"OTUR ARAP, KALK ARAP MİSALİ..."

Kendilerinden Türkiye düşmanı çıkmayacağını belirten Akıncı, "Boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz." dedi.

"ALT YÖNETİM OLARAK NİTELENMEK İSTEMEYİZ"

KKTC Cumhurbaşkanı, Rum tarafının azınlığı olmak istemedikleri gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemediklerini dile getirerek, eşitlik- özgürlük ve güvenlik içinde yaşamak istediklerini kaydetti.

Akıncı'nın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz.

Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

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