KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya 'dış politikada pasif kaldın' tepkisi

KKTC bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, son 5 yılda geri gittiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya eleştirilerde bulundu.

Hakikat gazetesine konuşan Özersay, geçmişte ABD, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcilerinin gerek dönemin cumhurbaşkanları gerek özel temsilcileriyle görüşmeler yaptığını hatırlattı.

"SON 5 YILDA GERİ GİTTİK"

Özersay, "Genelde Rum tarafıyla yapılan görüşmelerin bir benzeri de Kıbrıs Türk liderliği ile yapılırdı. Oysa son beş yılda bu konuda bir geriye gidiş söz konusudur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE KAVGALI"

Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği beş yıllık dönem sonunda hem ABD, AB ve Rusya ile hem de Türkiye ile kavgalı ve doğrudan diyaloğu bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özersay, bu durumun Kıbrıs Türk halkının zararına olduğunu kaydetti.

"AKINCI PASİF KALDI"

Bakan Özersay, "5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı proaktif bir dış politika izleyemedi ve pasif kaldı." ifadelerini kullandı.

Özersay, karşılıklı güvene dayanan bir diyalog süreci izlenemediği ve güçlü bir diplomasi ekibi oluşturulamadığını belirterek, "Maalesef beş yıllık Akıncı dönemi sonunda geldiğimiz nokta dünyanın pek çok uluslararası aktörü ile 'sıfır temas ve sıfır diyalog' noktasıdır, uluslararası temaslar açısından geriye gittik." değerlendirmesinde bulundu.

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