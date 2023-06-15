KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Türk dünyasının yükselişinin öncüsü Erdoğan olacak Başkan Töre, yeni yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasıyla ilgili görüşünü paylaştı. Töre, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli davanın, milli bekanın peşindedir" dedi.

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Cumhuriyet Meclisi başkanlık ofisinde konuşan Töre, Ankara'nın sözünün uluslararası arenada dinlendiğini hatırlattı.

"Türk dünyasının yükselişini göreceğiz"

Bu durumun KKTC'ye de büyük faydalar sağlayabileceğini söyleyen Töre, şöyle konuştu:

Bu yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz. Bunun öncüsü ve lideri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

"Erdoğan milli davanın, milli bekanın peşinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretini anlamlı ve kutsi bulduğunu belirten Töre, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı ziyareti, KKTC'ye verdiği önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli davanın, milli bekanın peşindedir.



KKTC'de milli dava ve bekanın vazgeçilmezidir. Mavi Vatan mefhumu KKTC'nin etrafındaki denizden kaynaklı bir tabirdir. Dolaysıyla kara, hava ve denizde vatan kavramı bizim öznemizdir.

Zorlu Töre, Erdoğan'ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, "KKTC'nin tanınması çağrısını yinelemesi ve resmi müzakerelere başlamak için KKTC'nin tanınması" ön koşulunu koyduğunu anımsatarak, Erdoğan tarafından dünyaya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) verilen mesajların önemli olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, KKTC'de sadece garantör sıfatıyla bulunmuyor"

Uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olduğuna dikkati çeken Töre, şöyle dedi:

Türkiye, KKTC'de sadece garantör sıfatıyla bulunmuyor. Uluslararası hukuk açısından garantörlük önemli fakat biz Türk'üz ve Türk milletinin mensubuyuz. Milletimizin Kıbrıs Türk halkı ile burada müşterek bir davası vardır.



Bu davanın öznesi milletimizin milli menfaatleridir. Ve bizler milli menfaatlerimizi ancak Türkiye ile birlikte savunabilir ve geleceğe taşıyabiliriz.

Töre, Erdoğan'ın gezisi sırasında dile getirdiği, deniz altından Ada'ya kabloyla elektrik sağlanması, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin inşasının 20 Temmuz'a kadar tamamlanması ve diğer projelerin KKTC halkı için önemli olduğunu belirtti.