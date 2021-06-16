KKTC'de inşa edilecek 500 yataklı hastanenin etüt çalışması yapıldı

Türkiye'den teknik ekip, hastanenin yapılacağı alanı inceledi. 500 yataklı hastanenin temelinin 15 Kasım'da atılması hedefleniyor.

Türkiye'nin desteğiyle 45 günde inşa edilen Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni bir hastaneye daha kavuşacak.

Son dönemde sağlık altyapısını geliştiren KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa'da yapılacak tam donanımlı hastanenin etüt çalışması tamamlandı.

LEFKOŞA'DA 500 YATAKLI HASTANE

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin yapım süreci ilerliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan Ada'ya gelen teknik ekip, yeni hastane projesiyle ilgili çalışma ve görüşmelerde bulundu.

ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI

Lefkoşa'ya 4-9 Haziran tarihlerinde gelen teknik ekip, hastane yapılacak arsayı ve zemin etüt çalışmasını yerinde inceledi.

Teknik ekibin temaslarının ardından, Lefkoşa'da yapılacak 500 yataklı yeni hastane projesinin ilk etabı olan zemin etüt çalışması tamamlandı.

TEMELİ 15 KASIM'DA ATILACAK

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı teknik ekibi, KKTC Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Planlama İnşaat Dairesi yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün yaptığı açıklamada, "Hastanenin yapılacağı yerde zemin emniyet etütleri de tamamlandı. Proje çalışmaları olması gereken noktada devam ediyor. Hedefimiz 15 Kasım'da temelini atmak." demişti.

LEFKOŞA ACİL DURUM HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışı 15 Kasım'da yapılmıştı.

100 yatak kapasiteli hastanede 6 ameliyathane ve 24 yataklı yoğun bakım servisi bulunuyor.

Törende konuşan Erdoğan, "KKTC ile gönül birliğimiz olmasa 45 gün gibi kısa bir sürede burayı tamamlayamazdık. 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız." ifadesini kullanmıştı.

SALGIN SONRASINDA DA KULLANILACAK

Söz konusu hastane, salgın sonrasında da Sağlık Bakanlığı'nın oluşturacağı plan çerçevesinde hizmet verecek.

Hastanenin halihazırda içerisindeki PCR test merkezi, ekimden bu yana KKTC halkına hizmet veriyor.

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