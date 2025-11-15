KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruluş çoşkusu...

Ülkenin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki törenler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sabah tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Törende daha sonra protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanlığını (MSB) temsilen Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran anıt özel defterini imzaladı.

RESMİ GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ

KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ile devam etti.

Lefkoşa'daki törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE YERİNİ ALDI

Törenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan siyasi parti temsilcileriyle heyetler de hazır bulundu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, askeri birlik ve öğrencilerin kortej geçişi yapıldı.

KOMADOLARA ALKIŞ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komandolar ve askeri araçların geçişi törene katılanlardan alkış topladı.

KKTC'nin başta Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere tüm kentlerinde askeri geçit törenleri yapıldı.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

Hava akrobasi timi "Türk Yıldızları"na bağlı uçaklar da bugün Girne semalarında gösteri uçuşu yapacak.