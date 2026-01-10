Kolombiya lideri Petro: Latin Amerika'da ortak ordu kurulmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donald Trump yönetimindeki ABD, Venezuela'ya 3 Ocak'ta düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırdı.

Maduro'nun ABD'de yargılanmasına başlanırken gözler Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü Kolombiya'ya çevrildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin bölgeyi işgal etmek için uyuşturucu örgütlerini bahane olarak kullandığını belirtti.

"LATİN AMERİKA ORDULARININ BİR ARAYA GELMESİ GEREKİYOR"

Uyuşturucu kaçakçılarının neden olduğu zarara dikkati çeken Petro, "Narkotik ticaretine adanmış olanlar, saldırı için mükemmel bahane haline geldiler. Bir anda ve işgalin yarattığı tüm türbülansa rağmen, Latin Amerika orduları olarak, kimseye faydası olmayan bu bahaneyi ülkelerimizden çıkarmak için bir araya gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEVLET BİRLİĞİ VURGUSU

Petro, narkotik grupların silahsızlandırılması için Latin Amerika'nın ortak ordu kurması gerektiğini vurgulayarak, "Latin Amerika, onu istikrarsızlaştıran bir aktöre karşı kendini savunmalıdır ve bu, halklarının, silahlı kuvvetlerinin ve devletlerinin birliğini gerektirir." mesajını paylaştı.