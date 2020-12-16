Bir markete giren köpek, ağzına aldığı mama paketiyle hızla marketten uzaklaştı. Mama çalan köpeğin o anları, kameraya yansıdı.

Köpekler, çoğu zaman kötü insanları yakalamak için polise yardım eden hayvanlar olarak bilinir.

Kolombiya'da çekilen bir görüntüdeyse, bir köpeğin bunun tam tersi bir hareket sergilediği görüldü.

AĞZINDA MAMAYLA, ÇIKIŞA YÜRÜDÜ

Bir markete giren köpek, raflardan dişleri arasına aldığı mama ile marketin içinde sakince çıkışa doğru yürüdü.

Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı VİDEO



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Marketin çıkış kapısına kadar gelen köpek, marketten çıktıktan sonra ağzındaki mamayla hızla uzaklaştı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.