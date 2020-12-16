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- Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı
Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı
Bir markete giren köpek, ağzına aldığı mama paketiyle hızla marketten uzaklaştı. Mama çalan köpeğin o anları, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 10:13
Köpekler, çoğu zaman kötü insanları yakalamak için polise yardım eden hayvanlar olarak bilinir.
Kolombiya'da çekilen bir görüntüdeyse, bir köpeğin bunun tam tersi bir hareket sergilediği görüldü.
AĞZINDA MAMAYLA, ÇIKIŞA YÜRÜDÜ
Bir markete giren köpek, raflardan dişleri arasına aldığı mama ile marketin içinde sakince çıkışa doğru yürüdü.
Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı VİDEO
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Marketin çıkış kapısına kadar gelen köpek, marketten çıktıktan sonra ağzındaki mamayla hızla uzaklaştı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.