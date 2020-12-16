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    Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı

    Bir markete giren köpek, ağzına aldığı mama paketiyle hızla marketten uzaklaştı. Mama çalan köpeğin o anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 10:13
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    Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı

    Köpekler, çoğu zaman kötü insanları yakalamak için polise yardım eden hayvanlar olarak bilinir.

    Kolombiya'da çekilen bir görüntüdeyse, bir köpeğin bunun tam tersi bir hareket sergilediği görüldü.

    AĞZINDA MAMAYLA, ÇIKIŞA YÜRÜDÜ

    Bir markete giren köpek, raflardan dişleri arasına aldığı mama ile marketin içinde sakince çıkışa doğru yürüdü.

    Kolombiya'da köpek, marketten mama çaldı VİDEO

    Kolombiya da köpek, marketten mama çaldı #1

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Marketin çıkış kapısına kadar gelen köpek, marketten çıktıktan sonra ağzındaki mamayla hızla uzaklaştı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kolombiya da köpek, marketten mama çaldı #2

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