Euro
15.73
1.59%
Dolar
13.86
1.44%
Altın
847.89
1.27%
Borsa
2023
-0.73%
Bitcoin
527.555
1.49%
BTXN Coin
39.75
1.24%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Kolombiya'da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı

    Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin 24’üncü haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kolombiya'da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı

    Kolombiya Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24’üncü haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi.

    Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak.” ifadesine yer verildi.

    FEMİNİSTLER SEVİNÇLE KARŞILADI

    Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi.

    BOGOTA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK

    Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, “Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır.” ifadesini kullandı.

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #1

    CİNSEL İSTİSMAR GİBİ VAKALARDA İZİN VERİLİYORDU

    Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu.

    Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #2

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #3

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #4

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #5

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #6

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #7

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #8

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #9

    Kolombiya da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor
    Emlak

    İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Kredi kartı borcundan yasal takip sayısı 2021'de arttı
    Ekonomi

    Kredi kartı borcundan yasal takip sayısı 2021'de arttı

    Görüş Bildir