Kolombiya'da kürtaj yasağı kısmen kaldırıldı

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin 24’üncü haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24’üncü haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi.

Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak.” ifadesine yer verildi.

FEMİNİSTLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi.

BOGOTA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK

Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, “Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır.” ifadesini kullandı.

CİNSEL İSTİSMAR GİBİ VAKALARDA İZİN VERİLİYORDU

Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu.

Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.