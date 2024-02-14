Kongo'da tekne faciası: Onlarca kişi can verdi Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpıştığı kazada onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da kayıp olduğu bilgisi verildi.

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AA & Ensonhaber

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'nın doğusundaki Kongo Nehri'nde, iki tekne çarpıştı. İçinde onlarca kişinin ve yüklerin bulunduğu tekneler hızla suya gömüldü. Teknede bulunanlarsa kendini bir anda nehrin içinde buldu. O anlar, bu kazaya şahit olanların kamerasına yansıdı.

Kıyıdakiler çaresizce dehşet anlarını izledi

Kazayla nehirde tam bir can pazarı yaşandı. O an nehrin kıyısında olanlar dehşet içinde bu batış anını izledi.

Başka tekneler, nehre düşen kişileri kurtarmak için hemen kazanın olduğu bölgeye geldi. Kongolu yetkililer, kazaya neyin sebep olduğunun net olmadığını söyledi.

Kongo'da tekne kazaları sıklıkla yaşanıyor

Küçük teknelerle nehirde yolcu ve yük taşınması Kongo için alışılmış bir durum. Fakat mürettebatın küçük ahşap gemilere aşırı yük bindirmesi, Kongo'da ölümcül tekne kazalarının sıklıkla yaşanmasına neden oluyor.