Dolar
7.3819
-0.0243%
Euro
8.788
0.3597%
Altın
2005.52
1.0149%
Borsa
1096.84
0.9795%
G. Altın
476.379
1.1783%
Bitcoin
91207.25
-0.6196%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü

    Çin’de köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen ve hastaneye kaldırılan adam, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 12:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü

    Çin’de yaşayan Gao Fenghua, sokakta köpeğini gezdirdiği sırada talihsiz bir olay yaşadı.

    Köpeği ile yürüyen Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düşerken, adam bir anda yere yığıldı.

    Bu sırada köpek ve kedi ise bir süre birbiriyle dalaştı.

    23 GÜN HASTANEDE KALDI

    Fenghua, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Çin'de köpek gezdiren adamın kafasına kedi düştü

    FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

    Gao Fenghua'nın şu an fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı da bildirildi.

    Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü #1

    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü #2

    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü #3

    Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü #4

    Görüş Bildir