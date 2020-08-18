Köpeğini gezdiren adamın kafasına komşusunun kedisi düştü

Çin’de köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen ve hastaneye kaldırılan adam, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çin’de yaşayan Gao Fenghua, sokakta köpeğini gezdirdiği sırada talihsiz bir olay yaşadı.

Köpeği ile yürüyen Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düşerken, adam bir anda yere yığıldı.

Bu sırada köpek ve kedi ise bir süre birbiriyle dalaştı.

23 GÜN HASTANEDE KALDI

Fenghua, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çin'de köpek gezdiren adamın kafasına kedi düştü

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Gao Fenghua'nın şu an fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı da bildirildi.

Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.