Koronavirüs, 2019 sonunda dünyada hızla yayılmaya başladı

Uzmanlar, virüsün ülkelerde ilk rapor edilmeden haftalar, aylar önce insanları etkilediğini destekleyen genetik kanıtlar elde etti.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza atıldı.

Londra Üniversitesi Akademisi Genetik Enstitüsü'nde genetik uzmanı Francois Balloux ve meslektaşları, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının kullandığı küresel bir veritabanından faydalanarak virüs dizilimi üzerinde inceleme yaptı.

CNN'nin haberine göre, dünya genelinde 7 bin 600'den fazla hastadan alınan örneklerdeki mutasyonları inceleyen uzmanlar, "virüsün 2019 sonunda insanlar arasında yayıldığı ve ilk enfeksiyonun ardından çok hızlı biçimde yayılım gösterdiği" bulgusunu elde etti.

VİRÜSÜN DAHA KOLAY BULAŞMA İHTİMALİ

Araştırmada, öte yandan virüsün daha kolay bulaştığına veya ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin daha yüksek olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Balloux, "Virüs değişiyor, ancak bu, kendi başına kötüye gittiği anlamına gelmiyor. Bütün virüsler doğal olarak mutasyona uğrar. Kendi içlerindeki mutasyonlar kötü şeyler değil ve SARS-CoV-2'nin de beklenenden daha hızlı veya yavaş mutasyona uğradığına dair kanıt yok. Şu ana kadar SARS-CoV-2'nin daha az veya daha çok ölümcül yahut bulaşıcı hale gelip gelmediğini söyleyemeyiz." dedi.

Balloux ve ekibinin "Infection, Genetics and Evolution" dergisinde yayımlanan çalışmasında, "Bu, SARSCoV-2'nin tanımlanmadan çok önce dolaşımda olabileceği, dolayısıyla da dünya nüfusunun büyük kısmının halihazırda enfekte olduğu yönündeki herhangi bir senaryoyu bertaraf etmektedir. Herkes bunu umuyordu. Ben de dahil." dedi.

Balloux, bugün küresel nüfusun olsa olsa yüzde 10'unun enfekte olduğu tahmininde bulundu.

ORTAK BİR ATADAN GELDİ

Birçok farklı çalışma, bilim insanları tarafından genellikle SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan koronavirüsün bir yarasadan kaynaklandığını ancak insanlara geçmeden önce başka bir hayvana bulaşmış olması gerektiğini göstermişti.

Araştırma ekibi, bulguların önceki tahminlerle uyumlu olduğunu ve inceledikleri tüm dizilimlerin, 2019'un sonuna doğru ortak bir atadan geldiğini gösterdiğini açıkladı.

"İLK HASTAYI BULMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Uzmanlar ayrıca virüsün Avrupa, ABD ve başka yerlerde ocak ve şubat aylarında ilk resmi vakaların rapor edilmesinden haftalar, hatta aylar önce insanları etkilediğine dair şüpheleri destekleyen genetik kanıtlar elde etti. Bunun, hiçbir ülkede "ilk" hastanın bulunmasının mümkün olmadığı anlamına geldiği ifade edildi.