Kosova polisine üstün teknoloji: Türkiye üretimi MPT-55 piyade tüfekleri görevde Balkan ülkesindeki polis teşkilatı, Türkiye'de üretilen tüfekleri kullanmaya başladı. Görevdeki Kosova polisleri, MPT-55 ile poz vermeyi ihmal etmedi.

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AA & Ensonhaber

Türk savunma sanayisi, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve askeri teçhizatlar, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine yönelik kritik roller üstleniyor.

Kosova, Türkiye'nin güvenlik alanında destek sağladığı ülkeler arasında yer alıyor.

MPT-55 Kosova'da devreye alındı

Balkan ülkesi, Türk yapımı Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-55) güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.

Kosova polislerinin ellerinde MPT-55 ile verdiği poz, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve takdir topladı.

Yüksek atış kabiliyeti dikkat çekiyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) ürettiği MPT-55, çarpıcı özellikleriyle göz kamaştırıyor.

Hafif yapılı silah, yüksek atış kabiliyetine sahip olmakla öne çıkarken, meskun mahal alanlarında güvenlik güçlerine üstünlük sağlıyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-55'in özellikleri

Toplam ağırlığı: 3 bin / 3 bin 300 gr

Etkili menzili: 400 m



Maksimum menzili: 3 bin 600 m



Atış modları: Yarı otomatik ve tam otomatik



Kalibre: 5,56x45 mm



Atım sayısı: Dakikada 850



Fişek kapasitesi: 30 - plastik kompozit şarjörlü



Benzerlerinden ayıran detaylar

Şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayıran özellikler olarak öne çıkıyor.

Tüfek, üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip.

Kosova'daki Barış Gücü'nün komutası Türkiye'de

Bu arada Türkiye, geçtiğimiz ekim ayında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını devraldı. Türkiye'nin 1 yıllığına üstlendiği görev, 10 Ekim 2024'e kadar sürdürülecek.