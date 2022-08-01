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    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica'da sessizlik hakim

    Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren kararı bir ay ertelediğini açıklamasının ardından Mitrovica'da sessiz bir sabah hakim oldu.
    • 01.08.2022 - 11:21
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    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica'da sessizlik hakim

     

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaşta taraflar henüz uzlaşamazken dün Balkanlar'da da gerilim yaşandı.

    Ülke, sakin bir sabaha uyandı

     

    Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlar ve duyulan sirenlerin ardından Kosova hükümetinin, bugün hayata geçirilmesi planlanan "Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olma zorunluluğu" kararının 1 Eylül'e kadar ertelendiğini açıklamasının ardından ülke, sakin bir sabaha uyandı.

    Sadece NATO'nun araçları görüldü

    Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden "Kosovalı Sırpların sınır kapatma eylemi"nin sabahında bölgede sadece NATO'nun Kosova Gücüne (KFOR) ait iki araç gözlendi.

     

    Ülkenin Jarinje Sınır Kapısı yakınlarında araçlarla kurulan barikatların durduğu kaydedildi.

    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica da sessizlik hakim #1

    Sırbistan-Kosova gerginliği

     

    Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

     

    Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

     

    Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

     

    Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

     

    AA'nın haberine göre; Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica da sessizlik hakim #2

    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica da sessizlik hakim #3

    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica da sessizlik hakim #4

    Kosova-Sırbistan gerginliğinin ardından Mitrovica da sessizlik hakim #5


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