Kosova ve Sırbistan BM’de karşı karşıya: Bölgeye tehdit sizsiniz

BM Güvenlik Konseyi, Kosova’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıda konuşan Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Sırbistan'ı Kosova üzerinde hegemonik hırsları olan bir ülke olarak niteleyerek, "Şu anda Sırbistan bölge için gerçek bir tehdit. Ülkemize karşı askeri bir saldırıyı hazırlayan propagandanın sistematik olarak yayıldığını görüyoruz." dedi.

"UNMIK İŞLEVİNİ YİTİRDİ"

Gervalla-Schwarz, Sırbistan’ın savunma ihtiyacının çok ötesinde bir askeri donanıma sahip olduğunu belirterek, Belgrad'ın eylemlerinin daha geniş jeopolitik hedefleri yansıttığını kaydetti.

Güvenlik Konseyi'nde sunulan BM Kosova Misyonu (UNMIK) raporunu da Kosova'nın geleceği açısından "taraflı ve eksik" olarak nitelendiren Gervalla-Schwarz, ayrıca UNMIK'in kaldırılması çağrısında bulunarak, "UNMIK kapatılmalı. Bu, BM parasının büyük bir israfı. Artık hiçbir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN BARIŞA BAĞLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric de Konsey'deki konuşmasında, Kosovalı Sırpların ülkede yaşadıklarını "sistematik bir hak reddi" olarak nitelendirerek, Kosova'yı anlaşmalara saldırmak ve bölgede gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Djuric, Kosova'nın güvenlik politikalarının Balkanlar'daki riskleri artırdığını savunarak, Sırbistan'ın barışa bağlılığını sürdürdüğünü öne sürdü.

Belgrad'ın Kosovalı Sırpların haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Djuric, BM Güvenlik Konseyi'ne "UNMIK'i tam olarak destekleme, Sırp hakları ihlallerini kınama ve güvenliğin temeli olan uluslararası hukuku savunma" çağrısında bulundu.