ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın iyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz

İsrail-İran gerilimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başladı ve 7. gününde devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına geliyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna İran operasyonunun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR LİDERE SAHİP OLMALARINI İSTİYORUZ"

İran’daki mevcut liderlik yapısının tamamen değişmesini istediğini belirten Trump, şu ifadelerde bulundu:

İçeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıl sonra mevcut sistemi yeniden inşa edecek birini istemiyoruz. İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. Bence bu işi iyi yapacak bazı isimler var. Onları izliyoruz.

"KAYBEDECEKLERİ HER ŞEYİ KAYBETTİLER"

Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin kara işgaline karşı koymaya hazır oldukları yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, şu açıklamada bulundu:

Bu anlamsız bir çıkış. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler.

Ayrıca İran’a yönelik bir kara işgalinin şu an gündemde olmadığını vurgulayan Trump, mevcut saldırıların yoğun bir şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.