Kosova'da incelenen madeni euroların yüzde 90'ı sahte çıktı Balkan ülkesi Kosova'da, son dönemde sahte madeni euroların artması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanırken, incelenen madeni paraların yüzde 90'ının sahte çıktığı tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Kosova, son zamanlarda kaçak yollarla basılan ve piyasaya sürülen sahte madeni eurolar nedeniyle zor durumda.

Gerçek değerinin yarı fiyatına alıcı buluyor

Sahte paralar en fazla sosyal medya platformlarında açılan hesaplar aracılığıyla piyasaya sürülüyor. Söz konusu madeni paralar, gerçek değerinin yaklaşık yarı fiyatına alıcı buluyor.

Kosova Adli Tıp Ajansı'nda paraların gerçekliğini kontrol etmekle görevli uzman Nadire İbrahimi, son yıllarda görülmeye başlanan sahte madeni paralarda en büyük artışın bu yıl yaşandığını söyledi.

İncelenen madeni euroların yüzde 90'ı sahte çıktı

Bu yıl kurum olarak inceledikleri madeni euroların yüzde 90'ından fazlasının sahte olduğunu belirten İbrahimi,

Toplamda incelemeye gelen 38 bin 137 sahte paradan, 36 bin 269'unun 2 euro, 1832'sinin 1 euro ve sadece 36'sının 50 sent olduğu tespit edildi.

dedi.

İbrahimi ayrıca sahte madeni paranın koyu rengi, biçim bozukluğu ve mıknatısa daha güçlü yapışmasıyla gerçeğinden kolayca ayırt edilebileceğine dikkati çekti.

Çoğu işletme, sahte olabilceği şüphesiyle madeni euroyu kabul etmiyor

Ülkedeki çoğu işletme, özellikle madeni 2 euroyu kabul etmiyor. Bazı işletmeler de sahte parayı gerçeğinden ayırt edebilmek için farklı yöntemler kullanıyor.

Başkent Priştine’de garsonluk yapan Arti, madeni paraları kontrol etmek için bazen mıknatıs kullandıklarını ancak sahteleri gerçeklerinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

Kosova polisi, sahte paraların ülkeye girişini önleme amaçlı birçok operasyon düzenlemişti. 29 Kasım’daki operasyonda yaklaşık 85 bin euro sahte madeni parayı Kuzey Makedonya'dan Kosova'ya getiren 6 kişi yakalanmıştı.

Kosova Merkez Bankası, madeni euroların işletmelerce kabul edilmemeye başlanması ardından açıklama yayınlamış, euro cinsinden istisnasız tüm banknot ve madeni paraların geçerli bir ödeme aracı olduğunu bildirmişti.