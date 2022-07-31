Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.830
-0.07%
BTXN Coin
9.80
-1.60%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Kosova'da siren sesleri duyuldu

    Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, ülkede siren sesleri duyuldu.
    • 31.07.2022 - 22:47
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 23:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kosova'da siren sesleri duyuldu

    Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.

    Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, AA'ya yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

    Kosova'da siren sesleri duyuldu - VİDEO

    "Silah sesleri duyuldu, yaralanma yok"

    Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

    Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

    Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

    Kosova da siren sesleri duyuldu #1

    Kosova kimlik kartı ve plakası şartı, gerilimi tırmandırdı

    Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

    Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı: Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
    Sağlık

    Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı: Sigara konusunda ortak hareket edilmeli

    Vladimir Putin, Rus donanması geçit törenine katıldı
    Dünya

    Vladimir Putin, Rus donanması geçit törenine katıldı

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Görüş Bildir