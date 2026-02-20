Sarı Deniz’de ABD ve Çin jetleri arasında tehlikeli yakınlaşma

Sarı Deniz üzerinde, ABD ve Çin’e ait savaş uçakları arasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Güney Kore basınında yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, ABD Kore Kuvvetleri’nin (USFK) bölgede gerçekleştirdiği uçuş faaliyeti üzerine Çin ordusu, kendi savaş uçaklarını kaldırdı.

F-16'LAR OSAN'DAN HAVALANDI

United States Forces Korea (USFK) bünyesindeki çok sayıda F-16 savaş uçağının, çarşamba günü Pyeongtaek’te bulunan Osan Air Base’den kalkış yaptığı bildirildi.

Jetlerin Sarı Deniz’deki uluslararası sularda uçuş gerçekleştirdiği ve Güney Kore ile Çin’in hava savunma tanımlama sahaları (ADIZ) arasında kalan bir bölgeye yöneldiği belirtildi. Bunun üzerine Çin ordusunun da savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi.

Yaşanan gerilime rağmen iki ülkenin hava unsurları arasında herhangi bir sıcak temas ya da çatışma meydana gelmediği kaydedildi.

"TATBİKAT ÖNCESİ SEUL BİLGİLENDİRİLDİ"

Kaynaklar, USFK’nın uçuş faaliyeti öncesinde Güney Kore ordusuna bilgi verdiğini ancak tatbikatın kapsamı ve amacı hakkında ayrıntı paylaşmadığını aktardı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ve USFK yetkilileri olayla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçındı. Bakanlıktan bir yetkili, “USFK, ordumuzla birlikte güçlü ortak savunma duruşunu sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulunarak ABD unsurlarının yer aldığı operasyonların Seul tarafından doğrulanamayacağını ifade etti.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son gelişmenin, Washington yönetiminin Çin’e karşı bölgedeki müttefiklerine daha fazla güvenlik sorumluluğu yüklemeyi planladığı ve USFK’nın rolünün yeniden tanımlandığı yönündeki tartışmaların sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Sarı Deniz’deki bu son karşılaşma, ABD-Çin rekabetinin askeri boyutta da hassas bir denge üzerinde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.