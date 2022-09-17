Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.947
0.37%
BTXN Coin
8.25
13.01%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tabutuna saldırı girişimi

    Kraliçe'nin ziyarete açık naaşını görebilmek için metrelerce uzanan kuyruğun arasından koşan şahıs, tabuta saldırmaya çalıştı. Polisler, şahsa saniyeler içinde müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tabutuna saldırı girişimi

    İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı ziyaret edilmeye devam ediyor.

    Kraliçe'yi son kez ziyaret etmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında on dört saati aşan bekleme süreleri ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

    Ziyaretçi akınına uğrayan Westminster Salonu'da dün akşam nabızlar yükseldi.

    Tabuta koştu

    Yerel saatle akşam 10 civarında yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan bir adam vatandaşların arasından koşarak tabuta yöneldi.

    Sahıs, yanında bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunu yere devirince yanlarındaki kadın çığlık atmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salon bir anda alarm haline geçti.

    Şahıs, kraliçenin tabutunun üstüne ellerini koyduktan sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in tabutuna saldırı girişimi #1

    "Yeğenimin, kraliçeyle tek anısı"

    Şahsın yere attığı 7 yaşındaki kız çocuğunun teyzesi, olay anında neye uğradığını anlamadığını belirterek, "Bir anda koşmaya başladı, tabutun çevresindeki halatı kaldırıp içeri girdi, bayrağı çekiştirdi. Polisler onu iki saniye içerisinde yakaladı, kesinlikle korkunç ve saygısız bir davranıştı. Bu zavallı yeğenimin kraliçe ile tek anısı" dedi.

    Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tabutuna saldırı girişimi VİDEO

    Saldırgan tutuklandı

    Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklamasında adamın kamu düzenini bozmaktan tutuklandığını açıklarken görgü tanıkları olay sonrası ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in tabutuna saldırı girişimi #2

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in tabutuna saldırı girişimi #3

    Kraliçe 2 nci Elizabeth in tabutuna saldırı girişimi #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül Cumartesi hava durumu
    Yaşam

    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül Cumartesi hava durumu

    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı
    Teknoloji

    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı

    Görüş Bildir