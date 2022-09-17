Kraliçe'nin ziyarete açık naaşını görebilmek için metrelerce uzanan kuyruğun arasından koşan şahıs, tabuta saldırmaya çalıştı. Polisler, şahsa saniyeler içinde müdahale etti.

İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı ziyaret edilmeye devam ediyor.

Kraliçe'yi son kez ziyaret etmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında on dört saati aşan bekleme süreleri ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Ziyaretçi akınına uğrayan Westminster Salonu'da dün akşam nabızlar yükseldi.

Tabuta koştu

Yerel saatle akşam 10 civarında yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan bir adam vatandaşların arasından koşarak tabuta yöneldi.

Sahıs, yanında bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunu yere devirince yanlarındaki kadın çığlık atmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salon bir anda alarm haline geçti.

Şahıs, kraliçenin tabutunun üstüne ellerini koyduktan sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

"Yeğenimin, kraliçeyle tek anısı"

Şahsın yere attığı 7 yaşındaki kız çocuğunun teyzesi, olay anında neye uğradığını anlamadığını belirterek, "Bir anda koşmaya başladı, tabutun çevresindeki halatı kaldırıp içeri girdi, bayrağı çekiştirdi. Polisler onu iki saniye içerisinde yakaladı, kesinlikle korkunç ve saygısız bir davranıştı. Bu zavallı yeğenimin kraliçe ile tek anısı" dedi.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tabutuna saldırı girişimi VİDEO



Saldırgan tutuklandı

Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklamasında adamın kamu düzenini bozmaktan tutuklandığını açıklarken görgü tanıkları olay sonrası ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.