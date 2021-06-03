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    Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

    Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 14:37
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    Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

    Geçtiğimiz günlerde 99 yaşındaki eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe II. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

    Görüşmeye ilişkin detaylar Buckingham Sarayı tarafından paylaşıldı.

    KRİTİK GÖRÜŞME 13 HAZİRAN'DA

    Buna göre Elizabeth ile Biden, 13 Haziran'da görüşecek.

    Kritik görüşmenin yapılacağı yer Windsor Kalesi oldu.

    G7 zirvesine katılmak üzere gideceği İngiltere’de ABD Başkanı’na, First Lady Jill Biden da eşlik edecek.

    TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Kraliçe’nin en son görüştüğü ABD başkanı, Donald Trump’tı. İkili, 2019 yazında bir araya gelmişti.

    Joe Biden, ocak ayında başkanlık görevini devraldı ve İngiltere Kraliçesi ile görüşme yapacak 13’üncü Amerikan başkanı olacak.

    Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek #1

    Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek #2

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